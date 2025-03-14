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В Чишминском районе построят молочный комплекс за полмиллиарда рублей

В Башкирии появится молочный комплекс за 500 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание Инвестиционного комитета. Одним из проектов, представленных на мероприятии, стало строительство молочного комплекса «Сафаровский» в селе Сафарово Чишминского района.

Генеральный директор компании «Нурис» Рустам Исаков рассказал, что в создание объекта планируется вложить 500 миллионов рублей. На новой площадке уже начали возводить каркасные коровники. Проект также предусматривает монтаж доильного комплекса и зернохранилища.

Предполагается, что новые мощности позволят увеличить поголовье крупного рогатого скота до 2,5 тысячи коров, а объем производимого молока — до десяти тысяч тонн в год.

Инвестиционный комитет Башкирии присвоил проекту статус приоритетного. Кроме того, инвестору будет возмещена часть затрат на закупку племенного скота.

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