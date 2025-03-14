Глава ГАИ сказал, нужно ли самокатчикам спешиваться на пешеходных переходах

Стало известно, нужно ли в Беларуси самокатчикам спешиваться на пешеходных переходах. Об этом начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».
Так, глава Госавтоинспекции обратил внимание на то, что самокаты приравниваются к велосипедам. И согласно ПДД сегодня велосипедистам предлагается спешиться на пешеходном переходе, но не во всех случаях.
Например, если велодорожка пересекает проезжую часть, и есть светофор для велосипедистов, то спешиваться велосипедисту не требуется. Есть и другие нормы, когда велосипедисту не надо спешиваться при пересечении проезжей части.
Но все же в большинстве случаев, в том числе часто на нерегулируемых пешеходных переходах, нет обособленной велодорожки. В этом случае велосипедисту предлагается спешиться, чтобы пересечь проезжую часть.
— Самым безопасным будет, когда и пешеход на СПМ, и велосипедист, и самокатчик спешатся и будут переходить медленно проезжую часть, — посоветовал Ротченков.
По аналогии с велосипедами рассматривается и вопрос того, чтобы самокатчикам разрешить выезжать на проезжую часть. Это будет позволено в случаях отсутствия инфраструктуры: тротуара или велодорожки. Тогда на самокате можно будет передвигаться по краю проезжей части, так же как велосипедисту.
Еще ГАИ сказала, приравняют ли самокатчиков по обязанностям к водителям в Беларуси.