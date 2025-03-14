Глава ГАИ сказал, нужно ли самокатчикам спешиваться на пешеходных переходах

По аналогии с велосипедами рассматривается и вопрос того, чтобы самокатчикам разрешить выезжать на проезжую часть. Это будет позволено в случаях отсутствия инфраструктуры: тротуара или велодорожки. Тогда на самокате можно будет передвигаться по краю проезжей части, так же как велосипедисту.