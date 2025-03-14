ГАИ сказала, приравняют ли самокатчиков к водителям в Беларуси

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков ответил на вопрос, приравняют ли в Беларуси самокатчиков к водителям, сообщили на «Беларусь 1».
Так, после обращения пристального внимания на электросамокаты и другие средства персональной мобильности, многие стали предполагать, что сегодняшний пешеход, который передвигается на СМП, завтра уже станет водителем.
Но начальник ГАИ обратил внимание на то, что велосипед это тоже транспортное средство, и что велосипедист тоже является водителем.
— Точно также по аналогии передвигающиеся на средствах персональной мобильности они будут водителями. Но их права и обязанности примерно схожи с велосипедистом, — прокомментировал Ротченков.
Однако у велосипедистов, самокатчиков, других управляющих СМП все же не будет той ответственности согласно ПДД, как у водителя механического транспортного средства. По правам и обязанностям самокатчик будет схож с велосипедистом.