В Зеленоградске снесли столбы, а провода спрятали под землю

Зеленоградск стал одним из немногих городов области, где, помимо Калининграда, реализуют программу «Чистое небо». Провода в центре города там закопали под землю, сегодня демонтировали ненужные уже столбы.
Как рассказал глава администрации округа Сергей Кошевой, сотрудники МАУ «Зелсвет» избавили от столбов и висящих проводов ул. Пограничную и Второй Московский переулок.
«Электроснабжающие кабели уличного освещения проложены подземным способом. Это не только безопаснее в период штормов, но и избавляет городской пейзаж от визуального мусора», — прокомментировал чиновник, отметив, что работы эти будут продолжены.