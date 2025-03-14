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В Зеленоградске снесли столбы, а провода спрятали под землю

В курортном городе реализуют программу «Чистое небо».

Источник: Администрация Зеленоградск

Зеленоградск стал одним из немногих городов области, где, помимо Калининграда, реализуют программу «Чистое небо». Провода в центре города там закопали под землю, сегодня демонтировали ненужные уже столбы.

Как рассказал глава администрации округа Сергей Кошевой, сотрудники МАУ «Зелсвет» избавили от столбов и висящих проводов ул. Пограничную и Второй Московский переулок.

«Электроснабжающие кабели уличного освещения проложены подземным способом. Это не только безопаснее в период штормов, но и избавляет городской пейзаж от визуального мусора», — прокомментировал чиновник, отметив, что работы эти будут продолжены.