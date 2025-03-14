Джей Ди Вэнса освистали на концерте с российской программой

Об инциденте пишет The Guardian. Когда вице-президент и вторая леди расположились в ложе, из зала разнесся неодобрительный гул и свист. В ответ на выкрики «Вы разрушили это место!» политик улыбнулся и помахал рукой толпе.
Издание отмечает, что в концертную программу вечера вошли второй скрипичный концерт Шостаковича и «Петрушка» Стравинского. Во время антракта зрители шутили по поводу уместности российского репертуара, учитывая едкие комментарии Вэнса в сторону Владимира Зеленского. Поводом высказываний Вэнса стало поведение Зеленского во время встречи с Дональдом Трамом в Овальном кабинете.
Кроме того, уточняет The Guardian, поведение посетителей концерта можно объяснить тем, что в феврале Дональд Трамп уволил членов совета Кеннеди-центра, назначив себя его председателем. После этого репертуар заведения начал меняться. Так, продюсеры популярного мюзикла «Гамильтон» отказались от показов в Кеннеди-центре в 2026 году, некоторые другие артисты тоже отменили здесь свои выступления.