Джей Ди Вэнса освистали на концерте с российской программой

Кроме того, уточняет The Guardian, поведение посетителей концерта можно объяснить тем, что в феврале Дональд Трамп уволил членов совета Кеннеди-центра, назначив себя его председателем. После этого репертуар заведения начал меняться. Так, продюсеры популярного мюзикла «Гамильтон» отказались от показов в Кеннеди-центре в 2026 году, некоторые другие артисты тоже отменили здесь свои выступления.