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В связи с инцидентом в «Салават Купере» власти Казани организуют инспекции в школах

После происшествия, когда группа несовершеннолетних напала на мужчину и ребенка в жилом районе Казани «Салават Купере», инспекторы по делам несовершеннолетних усилят наблюдение за подростками с девиантным поведением, посредством регулярных проверок в школах и по месту жительства.

Это решение было принято на экстренном совещании комиссии по делам несовершеннолетних в столичной мэрии.

На данный момент установлены личности значительной части участников групповой потасовки, подозреваемые находятся под следствием, заявили в администрации.

Как рассказали в городском Управлении МВД, большая часть подростков прежде не состояла на учете в органах правопорядка. В поле зрения полиции попадали лишь двое-трое из них.

Помимо проверок планируется распространение видеоматериалов, демонстрирующих последствия отклоняющегося поведения среди подростков.

Ранее сообщалось, что группа подростков напала на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. Как отметил казанец, молодые люди неоднократно угрожали его сыну. Когда он попытался установить причины конфликта и поговорить с ними, он и его сын подверглись избиению.