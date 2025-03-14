В связи с инцидентом в «Салават Купере» власти Казани организуют инспекции в школах

Ранее сообщалось, что группа подростков напала на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. Как отметил казанец, молодые люди неоднократно угрожали его сыну. Когда он попытался установить причины конфликта и поговорить с ними, он и его сын подверглись избиению.