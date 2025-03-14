Белорусский блогер Влад Бумага подал заявление о банкротстве бизнеса в России. Это следует из данных государственного портала «Федресурс», передает ТАСС.
Согласно данным, компания белорусского блогера «Бумажная бумага» Влада Бумаги (Влад А4), которая занимается продажей снеков под брендом блогера, уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Сказано, что выручка за 2023 год составила 3,9 миллиарда рублей, 186 миллиона рублей чистой прибыли. Что касается данных за 2024 год, то их пока нет. Вместе с тем за бизнес блогера отвечает другая компания — «Ачетыре». Ее выручка за 2023 год составила 794 миллиона рублей, 377,3 миллиона рублей чистой прибыли. Данное юрлицо принадлежит полностью гражданину Беларуси.
Также говорится, что компания «Бумажная бумага» записана на кипрскую A4Group Limited Влада Бумаги (владеет 45%). Что касается оставшейся доли, то она принадлежит бывшему топ-менеджеру торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову, а также эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.
Отмечается, что сейчас судебные претензии к названной компании составляют примерно 40 миллионов рублей. Речь идет о семи исках по контрактам о поставке тех или иных компонентов для снеков, упаковки. Вместе с тем наибольший по размеру риск (указываются 29,7 миллиона рублей) поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.
В уведомлении о намерении банкротства «Бумажная бумага» среди своих кредиторов упомянула также «Сбербанк». Говорится, что уведомление от компании на госпортале «Федресурс» датируется 11 марта. Следующий шаг — в течение 15−30 дней, вероятно, компания подаст заявление в суд о собственном банкротстве.
Ранее мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Людмилой Самсоновой в Индиан-Уэллсе: «Это стремление к мести».
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.