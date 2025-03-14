Белорусский блогер Влад Бумага подал заявление о банкротстве бизнеса в России

Сказано, что выручка за 2023 год составила 3,9 миллиарда рублей, 186 миллиона рублей чистой прибыли. Что касается данных за 2024 год, то их пока нет. Вместе с тем за бизнес блогера отвечает другая компания — «Ачетыре». Ее выручка за 2023 год составила 794 миллиона рублей, 377,3 миллиона рублей чистой прибыли. Данное юрлицо принадлежит полностью гражданину Беларуси.