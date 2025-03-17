Ответы на кроссворд от 16 марта 2025: интересные факты про тушь для ресниц

По горизонтали:
1. Крем
В 1935 году Макс Фактор, известный производитель косметики для кино, представил свой новый продукт — тональный крем Pan-Cake. Заметив, что киногрим выглядит слишком искусственно, он разработал средство на основе талька и жидкого пигмента, которое позволяло создать более естественный тон кожи. Новинка оказалась настолько удачной, что быстро вышла за пределы киностудий и стала популярным косметическим средством для женщин.
2. Хайлайтер
Хайлайтер — косметическое средство, которое высветляет отдельные участки и придает им объем. Его используют, чтобы подчеркнуть рельеф лица, добавить сияния и создать эффект свежей кожи. Хайлайтер не предназначен для маскировки несовершенств кожи и при неумелом использовании может их выделить.
3. Бернар
Большую роль в популяризации помады сыграла знаменитая актриса Сара Бернар, которая восхищалась этим «великим открытием XIX века» и назвала его «stylo d'Amour» («палочка любви» по-французски).
4. Вазелин
В 1913 году химик Терри Л. Уильямс создал для своей сестры Мэйбл первую современную тушь, представлявшую собой смесь угольной пыли и вазелина. После успешного испытания, Уильямс начал продавать продукт по почте, основав компанию Maybelline, название которой объединяет имя его сестры (Mabel) и слово «вазелин» (Vaseline). Впоследствии Maybelline стала одним из лидеров косметической индустрии.
5. Книга
Книга «Мази», написанная в XII веке внучкой Владимира Мономаха, Зоей (Евпраксией), представляет собой ценный источник информации о медицине и уходе за собой в Древней Руси. Трактат Евпраксии-Зои, переведенный профессором Б. Д. Петровым в 1955 году, находится в Российской государственной библиотеке. В нем можно найти не только рецепты лекарств, но и советы по уходу за телом и волосами, средства для гигиены полости рта и борьбы с неприятным запахом.
По вертикали:
1. Контуринг
Контуринг стал широко известен и популярен благодаря Ким Кардашьян. Она активно делилась в соцсетях фотографиями «до» и «после» контуринга, чем вдохновила своих подписчиков, и они начали повторять эту технику нанесения корректора. В результате контуринг вошел в моду и стал массовым явлением.
2. Помада
Компания Guerlain выпустила первую помаду в тюбике. Но подлинный «помадный бум» начался в 1915 году в США, когда помаду стали упаковывать в металлическую тубу, что значительно упростило ее использование.
3. Тени
Археологические находки свидетельствуют о том, что тени для век использовались еще в древнем Египте, где их делали из сурьмы и сажи. В Римской империи, к середине первого столетия нашей эры, сурьма также была популярным средством для макияжа глаз.
4. Сажа
В Древней Руси женщины использовали в качестве румян и помады натуральные красители: сок малины, вишни и свеклы. Глаза и брови подводили сажей. Для отбеливания лица применяли пшеничную муку, а шелухой лука окрашивали волосы в золотистый цвет. Осветляли волосы с помощью смеси шафрана и ромашки.
5. Греция
Современное понимание косметики, как средства улучшения внешности, зародилось около полутора тысяч лет назад. Древние греки переняли египетские традиции украшения лица, но придали им исключительно эстетический характер. К IV веку до нашей эры гречанки удаляли волосы, подводили брови, использовали тональные кремы, красили губы, чистили зубы, жевали жвачки и даже красили волосы в золотистый цвет. Изучение минойских артефактов подтверждает широкое использование косметики женщинами той эпохи: они применяли красную краску для губ, белую для лица и черную для глаз, а также использовали пинцеты для придания формы бровям.
Интересные факты о косметике:
- В Древнем Египте подведение глаз и ношение ароматных конусов выполняли не косметические, а ритуальные и практические функции. Фараоны подводили глаза, чтобы защититься от злых духов, которые, по верованиям египтян, могли проникнуть в душу через зрение. А ароматные конусы на голове служили защитой от палящего солнца и назойливых насекомых в жарком и влажном климате.
- В эпоху Ренессанса в Италии бледная кожа считалась признаком красоты, поэтому женщины активно пользовались свинцовыми белилами, несмотря на их вред для здоровья. Свинец, в отличие от мышьяка, не был предназначен для отравления, но все же негативно влиял на организм. Параллельно с этим существовала более опасная «косметика» — пудра «Аква Тоффана», созданная синьорой Тоффаной для состоятельных дам. Приобретая пудру, женщины получали приглашение на консультацию, где синьора Тоффана давала рекомендации по использованию, приводящие к смерти мужей. По некоторым данным, жертвами «Аква Тоффана» стали около шестисот мужчин.
- После мирового финансового кризиса 1929 года экономисты заметили интересный феномен, получивший название «эффект губной помады». В периоды экономической нестабильности люди начинают экономить на крупных покупках, таких как автомобили, недвижимость, бытовая техника и мебель, но продолжают покупать недорогую косметику. Это объясняется тем, что в условиях экономии люди стремятся к небольшим радостям, не сильно обременяющим бюджет. В США в период с 1929 по 1933 год промышленное производство упало вдвое, а прибыль косметических компаний наоборот выросла.
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