Ответы на кроссворд от 16 марта 2025: интересные факты про тушь для ресниц

5. Книга

Книга «Мази», написанная в XII веке внучкой Владимира Мономаха, Зоей (Евпраксией), представляет собой ценный источник информации о медицине и уходе за собой в Древней Руси. Трактат Евпраксии-Зои, переведенный профессором Б. Д. Петровым в 1955 году, находится в Российской государственной библиотеке. В нем можно найти не только рецепты лекарств, но и советы по уходу за телом и волосами, средства для гигиены полости рта и борьбы с неприятным запахом.