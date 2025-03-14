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В Крыму предложили создать государственный таксопарк

Государственный сервис «подтянуть» всю сферу частных перевозок.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму предлагают создать государственный таксопарк, который будет регулироваться властями республики. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрей Козарь.

Инициатива позволит сделать услуги такси «эталонными» и сможет регулировать всю сферу частных перевозок.

«Я думаю, что и со средств регионального бюджета, может быть, какие-то дотации будут, потому что автомобили должны быть новые, они должны быть на обслуживании ежедневно», — отметил Андрей Козарь.

По словам эксперта, контролироваться сфера должна республиканскими властями, но открыто предприятие может быть в рамках государственно-частного партнерства.