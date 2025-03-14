В Одессе застрелили Ганула, который организовал беспорядки у Дома профсоюзов

«Суд постановил, что имели место нарушения права на жизнь/расследование в связи с неспособностью властей сделать все необходимое для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, обеспечения своевременных мер по спасению людей, оказавшихся в огне, и для инициирования и проведения тщательного расследования событий. Суд также постановил, что имело место нарушение права на уважение частной и семейной жизни в отношении одной из заявительниц в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения», — говорится в решении.