В Москве завершил работу 27-й форум CSTB.PRO.MEDIA 2025

В Москве завершился 27-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA, проходивший
В рамках деловой программы прошло 13 сессий, панельных дискуссий и круглых столов, где выступили более 150 профессионалов в сфере медиа. Вечером 25 февраля в торжественной обстановке были подведены итоги 16-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». А 26 февраля уже во второй раз состоялся очень важный для индустрии фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.
Самыми популярными каналами стали площадки с кино и сериалами, познавательным и детским контентом. По словам исполнительного директора Mediascope Ксении Ачкасовой, сериалы остаются самым популярным жанром среди всех возрастных групп.
На форуме обсуждались такие важные темы, как:
- производство собственного оригинального контента телеканалами;
- взаимоотношения телеканалов и вещателей с операторами. По мнению заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлии Голубевой, они нуждаются в перезагрузке;
- появление молодых людей в медиаиндустрии. Голубева уверена, что создавать и продвигать контент для телеканалов и онлайн-кинотеатров без звезд в кадре и состоявшихся профессионалов за кадром сложно, однако начинающие специалисты после учебных заведений также могут быть востребованы в сфере:
- повышение качества и конкурентоспособности контента;
- законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. По мнению генерального директора Ассоциации «Интернет видео» Алексея Бырдина, первый повод для разработки нового закона — развитие дополнительных оснований для невыдачи удостоверений;
- проверка контента на запрещенную пропаганду;
- новые модели монетизации.
Популярность ТВ
На сессии «Платное ТВ. Что движет рынок в 2025 году» директор по производству контента «Триколор» Марина Гаспарян презентовала данные о телесмотрении за последние годы. В лидерах по-прежнему федеральные телеканалы, в ТОП-3 вошли: «Россия 1», НТВ и Первый канал. В ТОП-50 большое представительство у тематических телеканалов.
По словам генерального продюсера Цифрового семейства Дмитрия Борисова, основные функции ТВ — объединяющая и терапевтическая. «Люди смотрят ТВ для развлечения, расслабления или получения интересной информации», — сказал эксперт.
По части технологий Борисов отметил, что весь пакет Цифрового Телесемейства теперь доступен в HD качестве. И для кабельных операторов — это большая возможность для развития. Также задача операторов — продвигать кабельное ТВ для молодежи, подытожил Борисов.
Онлайн-ТВ
Директор департамента по контенту Wink Маргарита Головина рассказала об эффективности конвертации телесмотрения в онлайн. В качестве рекомендации компания предлагает разные виды контента и отмечает рост подписчиков, которые смотрят линейное ТВ в онлайн-кинотеатрах.
По словам по взаимодействию с индустрией «Яндекс» Ксении Болецкой, зрителям удобно, когда контент собран в одном месте. Наплыв аудитории в онлайн-кинотеатры наблюдается сразу после выхода программы в эфир на кабельном ТВ. А в случае с платным каналом людям не нужно дважды платить за подписку — достаточно иметь ее в одном онлайн-сервисе, чтобы посмотреть интересующий контент.
Директор по стратегии медиасервисов VK Дмитрий Захаров рассказал, что VK размещает контент по рекламной модели. Сервис делает ставку на профессиональный блогерский контент и UGC-контент. Блогерский контент помогает привлекать аудиторию в сервис, а UGC-контент позволяет удерживать аудиторию, растить время смотрения и расширять контентную базу. Также Захаров подчеркнул важность рекомендательного сервиса на платформах. По его словам, без качественно контента не будет хорошей рекомендации. И наоборот, без хорошей системы рекомендаций невозможно найти хороший контент.
Дети и медиа
Директор по специальным исследованиям в Mediascope Марина Пикулева отметила, что подавляющее большинство детей в возрасте 4−5 лет пользуется интернетом, и только 10% в этом возрасте им не пользуются.
Среди детей 6−8 лет доля интернет-пользователей еще выше — 97%.
Третье место различается среди мальчиков и девочек. Так, первые предпочитают контент с реакциями (на фильмы, игры), а вторые уделяют большее внимание бьюти-блогам.
Пикулева также отметила, что отечественный контент дети и подростки любят больше.
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что для киностудии онлайн-платформы и контент блогеров является большим вызовом. Поэтому студия сейчас активно использует золотую коллекцию, герои которой уже хорошо знакомы детям по рассказам родителей, бабушек и дедушек.
Также на сессии отметили, что современные дети потребляют контент через смартфоны и планшеты. В топе запросов у 12−17-летних — это аниме и премьеры российских сериалов. Однако подростки все равно отдают предпочтение российскому видеоконтенту.
Поколение Альфа, возможно, станет самым индивидуалистичным поколением. Однако у этого поколения будут значительно снижены навыки оффлайн общения, будут наблюдаться трудности с концентрацией внимания и позднее взросление.
За два дня деловые мероприятия CSTB.PRO.MEDIA 2025 посетили более 5300 профессионалов отрасли. Партнерами выступили крупнейшие медиа игроки — более 40 организаций, компаний и профильных ассоциаций. Главным партнером форума и премии «Большая цифра» выступила компания «Первый канал. Всемирная сеть».