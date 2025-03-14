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В Москве завершил работу 27-й форум CSTB.PRO.MEDIA 2025

Форум проходил 25—26 февраля.

В Москве завершился 27-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA, проходивший 25—26 февраля 2025 года. На мероприятии освещались ключевые тенденции российского рынка медиа.

В рамках деловой программы прошло 13 сессий, панельных дискуссий и круглых столов, где выступили более 150 профессионалов в сфере медиа. Вечером 25 февраля в торжественной обстановке были подведены итоги 16-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». А 26 февраля уже во второй раз состоялся очень важный для индустрии фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.

Самыми популярными каналами стали площадки с кино и сериалами, познавательным и детским контентом. По словам исполнительного директора Mediascope Ксении Ачкасовой, сериалы остаются самым популярным жанром среди всех возрастных групп.

На форуме обсуждались такие важные темы, как:

  • производство собственного оригинального контента телеканалами;
  • взаимоотношения телеканалов и вещателей с операторами. По мнению заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлии Голубевой, они нуждаются в перезагрузке;
  • появление молодых людей в медиаиндустрии. Голубева уверена, что создавать и продвигать контент для телеканалов и онлайн-кинотеатров без звезд в кадре и состоявшихся профессионалов за кадром сложно, однако начинающие специалисты после учебных заведений также могут быть востребованы в сфере:
  • повышение качества и конкурентоспособности контента;
  • законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. По мнению генерального директора Ассоциации «Интернет видео» Алексея Бырдина, первый повод для разработки нового закона — развитие дополнительных оснований для невыдачи удостоверений;
  • проверка контента на запрещенную пропаганду;
  • новые модели монетизации.

Популярность ТВ

На сессии «Платное ТВ. Что движет рынок в 2025 году» директор по производству контента «Триколор» Марина Гаспарян презентовала данные о телесмотрении за последние годы. В лидерах по-прежнему федеральные телеканалы, в ТОП-3 вошли: «Россия 1», НТВ и Первый канал. В ТОП-50 большое представительство у тематических телеканалов.

По словам генерального продюсера Цифрового семейства Дмитрия Борисова, основные функции ТВ — объединяющая и терапевтическая. «Люди смотрят ТВ для развлечения, расслабления или получения интересной информации», — сказал эксперт.

По части технологий Борисов отметил, что весь пакет Цифрового Телесемейства теперь доступен в HD качестве. И для кабельных операторов — это большая возможность для развития. Также задача операторов — продвигать кабельное ТВ для молодежи, подытожил Борисов.

Онлайн-ТВ

Директор департамента по контенту Wink Маргарита Головина рассказала об эффективности конвертации телесмотрения в онлайн. В качестве рекомендации компания предлагает разные виды контента и отмечает рост подписчиков, которые смотрят линейное ТВ в онлайн-кинотеатрах.

По словам по взаимодействию с индустрией «Яндекс» Ксении Болецкой, зрителям удобно, когда контент собран в одном месте. Наплыв аудитории в онлайн-кинотеатры наблюдается сразу после выхода программы в эфир на кабельном ТВ. А в случае с платным каналом людям не нужно дважды платить за подписку — достаточно иметь ее в одном онлайн-сервисе, чтобы посмотреть интересующий контент.

Директор по стратегии медиасервисов VK Дмитрий Захаров рассказал, что VK размещает контент по рекламной модели. Сервис делает ставку на профессиональный блогерский контент и UGC-контент. Блогерский контент помогает привлекать аудиторию в сервис, а UGC-контент позволяет удерживать аудиторию, растить время смотрения и расширять контентную базу. Также Захаров подчеркнул важность рекомендательного сервиса на платформах. По его словам, без качественно контента не будет хорошей рекомендации. И наоборот, без хорошей системы рекомендаций невозможно найти хороший контент.

Дети и медиа

Директор по специальным исследованиям в Mediascope Марина Пикулева отметила, что подавляющее большинство детей в возрасте 4−5 лет пользуется интернетом, и только 10% в этом возрасте им не пользуются.

Среди детей 6−8 лет доля интернет-пользователей еще выше — 97%.

Детям больше всего нравится смотреть блоги про распаковку и про обзоры разных товаров, а также лайфхаки и полезные советы.

Третье место различается среди мальчиков и девочек. Так, первые предпочитают контент с реакциями (на фильмы, игры), а вторые уделяют большее внимание бьюти-блогам.

Пикулева также отметила, что отечественный контент дети и подростки любят больше.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что для киностудии онлайн-платформы и контент блогеров является большим вызовом. Поэтому студия сейчас активно использует золотую коллекцию, герои которой уже хорошо знакомы детям по рассказам родителей, бабушек и дедушек.

Также на сессии отметили, что современные дети потребляют контент через смартфоны и планшеты. В топе запросов у 12−17-летних — это аниме и премьеры российских сериалов. Однако подростки все равно отдают предпочтение российскому видеоконтенту.

Поколение Альфа, возможно, станет самым индивидуалистичным поколением. Однако у этого поколения будут значительно снижены навыки оффлайн общения, будут наблюдаться трудности с концентрацией внимания и позднее взросление.

Также для поколения Альфа характерна ранняя свобода выбора и потребления, быстрая адаптация к новым технологиям. Об этом рассказал доцент факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Рикель.

За два дня деловые мероприятия CSTB.PRO.MEDIA 2025 посетили более 5300 профессионалов отрасли. Партнерами выступили крупнейшие медиа игроки — более 40 организаций, компаний и профильных ассоциаций. Главным партнером форума и премии «Большая цифра» выступила компания «Первый канал. Всемирная сеть».