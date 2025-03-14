В Москве завершил работу 27-й форум CSTB.PRO.MEDIA 2025

По словам по взаимодействию с индустрией «Яндекс» Ксении Болецкой, зрителям удобно, когда контент собран в одном месте. Наплыв аудитории в онлайн-кинотеатры наблюдается сразу после выхода программы в эфир на кабельном ТВ. А в случае с платным каналом людям не нужно дважды платить за подписку — достаточно иметь ее в одном онлайн-сервисе, чтобы посмотреть интересующий контент.