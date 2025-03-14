Груда строительного мусора раздавила водопровод в Пролетарском районе Ростова

По данным департамента ЖКХ и энергетики Ростова, воду должны подвозить два раза в день. Утром — с 9 до 11 часов на ул. Аксайская, 28, и с 11 до 13 часов на ул. Петрожицкого, 17. Вечером — с 18 до 20 часов на ул. Аксайская, 28, и с 20 до 21:30 на ул. Петрожицкого, 17.