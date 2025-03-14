Груда строительного мусора раздавила водопровод в Пролетарском районе Ростова

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону груда строительного мусора повредила водопровод, после этого потребовался срочный ремонт. Детали рассказали в компании «Ростовводоканал».
Оказалось, сложности начались еще вчера, 13 марта. Сначала поступили жалобы от жителей поселка Кирпичного, а потом дефект коммуникаций обнаружился в районе балки на улице Петрожицкого.
— Трубу разорвало под тяжестью грунта, который свозят на место пролегания водопровода. Приступить к ремонту немедленно не представлялось возможным, — отметили в «Ростовводоканале».
Ситуацию сразу же начали решать совместно с городской администрацией. В частности, обсудили возможность временного переподключения трубопровода, а также организовали подвоз воды.
По данным департамента ЖКХ и энергетики Ростова, воду должны подвозить два раза в день. Утром — с 9 до 11 часов на ул. Аксайская, 28, и с 11 до 13 часов на ул. Петрожицкого, 17. Вечером — с 18 до 20 часов на ул. Аксайская, 28, и с 20 до 21:30 на ул. Петрожицкого, 17.