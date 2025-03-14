Арестованный экс-депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Бывший депутат, арестованный в Новороссийске за вымогательство 500 миллионов рублей, возглавляет крупную строительную фирму и несколько лет назад заседал в заксобрании Краснодарского края, его привлекли к дележу наследства в 4 миллиарда рублей между двумя братьями, сообщили РИА Новости в силовых структурах.