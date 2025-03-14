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За ущерб недрам Башкирии компания заплатит почти три миллиона рублей

В Башкирии компания заплатит 2,7 млн рублей за незаконную добычу ПГС.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Татышлинского района Башкирии выявила нарушения в деятельности «Региональной строительной компании». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что предприятие добыло более 5,5 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси за пределами лицензионного участка, расположенного вблизи села Арибашево.

В результате недрам был причинен ущерб, оцениваемый в более чем 2,7 миллионов рублей. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании этой суммы. Инстанция удовлетворила требования, исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.

Известно, что ранее компанию уже привлекали к административной ответственности по статье «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами».

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