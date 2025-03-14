За ущерб недрам Башкирии компания заплатит почти три миллиона рублей

В результате недрам был причинен ущерб, оцениваемый в более чем 2,7 миллионов рублей. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании этой суммы. Инстанция удовлетворила требования, исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.