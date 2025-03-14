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В Омске разрешили строительство нового больничного корпуса в центре города

Восьмиэтажное здание начнут строить на Булатова, 105.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска выдал разрешение на строительство нового восьмиэтажного корпуса КМХЦ. Здесь разместится высокотехнологичный центр протезирования, где будут лечить ветеранов СВО и других больных. Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик».

В здании площадью 6,8 тысяч кв. метров разместятся операционные блоки, отделение реанимации и другие медицинские и хозяйственные помещения. Подрядчик для проведения строительства пока не определен.

Напомним, ранее мы писали, что для реализации проекта будет частично перекрыта улица Рабиновича. На строительство планируется затратить 2,1 млрд рублей.