В Омске разрешили строительство нового больничного корпуса в центре города

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска выдал разрешение на строительство нового восьмиэтажного корпуса КМХЦ. Здесь разместится высокотехнологичный центр протезирования, где будут лечить ветеранов СВО и других больных. Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик».
В здании площадью 6,8 тысяч кв. метров разместятся операционные блоки, отделение реанимации и другие медицинские и хозяйственные помещения. Подрядчик для проведения строительства пока не определен.
Напомним, ранее мы писали, что для реализации проекта будет частично перекрыта улица Рабиновича. На строительство планируется затратить 2,1 млрд рублей.