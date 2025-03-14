Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек

«Они (объявления — ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке», — говорится в сообщении.