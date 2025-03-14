Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке.
В Telegram-канале столичного объединения ветеринарии уточнили, что в Западном административном округе Москвы у подъездов появились мошеннические объявления о надомной вакцинации от бешенства кошек, которые проводят лето на даче.
«Они (объявления — ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке», — говорится в сообщении.