Жительница Ростовской области получила 12 лет за жестокое убийство знакомой

В Ростовской области 52-летнюю женщину приговорили к длительному сроку заключения за жестокое убийство знакомой. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
— Приговор в виде 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год вынесли в Неклиновском районном суде. Однако решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано, — отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По данным следствия, в августе 2024 года женщина приехала к своей знакомой в одно из донских сел. Подруги выпили горячительное и после этого начали ссориться. В итоге гостья схватила нож и шесть раз ударила хозяйку в шею. Пострадавшая после этого умерла на месте.