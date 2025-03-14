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Жительница Ростовской области получила 12 лет за жестокое убийство знакомой

В Ростовской области женщина шесть раз ударила ножом знакомую, пострадавшая умерла на месте.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 52-летнюю женщину приговорили к длительному сроку заключения за жестокое убийство знакомой. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

— Приговор в виде 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год вынесли в Неклиновском районном суде. Однако решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано, — отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, в августе 2024 года женщина приехала к своей знакомой в одно из донских сел. Подруги выпили горячительное и после этого начали ссориться. В итоге гостья схватила нож и шесть раз ударила хозяйку в шею. Пострадавшая после этого умерла на месте.