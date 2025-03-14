Жительница Ростовской области получила 12 лет за жестокое убийство знакомой

По данным следствия, в августе 2024 года женщина приехала к своей знакомой в одно из донских сел. Подруги выпили горячительное и после этого начали ссориться. В итоге гостья схватила нож и шесть раз ударила хозяйку в шею. Пострадавшая после этого умерла на месте.