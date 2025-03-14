МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram

«Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную “сенсацию”. Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум», — заключили в ведомстве.