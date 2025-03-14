МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с «кликбейтными» заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — говорится в сообщении.
В качестве примера фишинговой ссылки ведомство привело распространившееся в некоторых Telegram-каналах сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году.
Правоохранители пояснили, что «кликбейт» апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности.
«Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную “сенсацию”. Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум», — заключили в ведомстве.
Термин «кликбейт» пришел из медиаиндустрии, хотя явление зародилось намного раньше. В эпоху бумажных газет за внимание боролись громкими и напечатанными крупными шрифтами заголовками, размещенными на первой полосе. Они привлекали внимание, но, чтобы узнать подробности, издание приходилось покупать.