В Подмосковье задержали жителя Башкирии, надругавшегося над 11-летней девочкой

Учитывая тяжесть преступления, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а также отсутствие у мужчины стойких родственных связей и его возможное влияние на потерпевшую и свидетелей, суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить обвиняемого под стражу на месяц и восемь суток — до 13 апреля.