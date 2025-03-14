В Подмосковье задержали жителя Башкирии, надругавшегося над 11-летней девочкой

В Башкирии Бижбулякский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.
Согласно материалам дела, в период с августа по декабрь 2020 года обвиняемый жил вместе с потерпевшей и неоднократно трогал ее половые органы. Это нанесло серьезный вред нравственному развитию ребенка.
В прошлом месяце, 13 февраля, на мужчину завели уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». На следующий день он был объявлен в розыск, а десять дней назад, 4 марта, его задержали в Московской области.
Учитывая тяжесть преступления, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а также отсутствие у мужчины стойких родственных связей и его возможное влияние на потерпевшую и свидетелей, суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить обвиняемого под стражу на месяц и восемь суток — до 13 апреля.
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