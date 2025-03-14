В Усть-Куте кочегар добился назначения досрочной страховой пенсии

Жителю Усть-Кута не хотели выплачивать пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, мужчина работает в районе, который приравнен к районам Крайнего Севера, важно, что его страховой стаж составляет более 26 лет. Только вот то время, что он отработал кочегаром в общеобразовательной школе, не учли в качестве периода с тяжелыми условиями труда. А занимал он эту должность целых 6,5 лет.
— Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об обязании включить в специальный стаж, который дает право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, периода работы мужчины в должности кочегара, — рассказывают в ведомстве.
Суд удовлетворил просьбу, а значит, права мужчины будут соблюдены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что перевозчикам из Приангарья не выплачивали субсидии, в итоге накопился долг на сумму более 67 миллионов рублей.