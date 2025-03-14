В Усть-Куте кочегар добился назначения досрочной страховой пенсии

Жителю Усть-Кута не хотели выплачивать пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, мужчина работает в районе, который приравнен к районам Крайнего Севера, важно, что его страховой стаж составляет более 26 лет. Только вот то время, что он отработал кочегаром в общеобразовательной школе, не учли в качестве периода с тяжелыми условиями труда. А занимал он эту должность целых 6,5 лет.