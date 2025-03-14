Рязанский чиновник извинился за ситуацию с жилищным сертификатом

«Они ничем не заслужили такого отношения. Это абсолютно положительная семья. Глава семьи родился и вырос в Скопинском районе. Работает водителем. Его супруга работает медсестрой в нашем ММЦ (межрайонный медицинский центр — ред.), сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Вместе они воспитывают трех замечательных несовершеннолетних детей», — добавил глава администрации.