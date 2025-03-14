Юрий Слюсарь потребовал заменить подрядчика строящейся школы в Аксае

Завершить работы необходимо до конца августа 2025 года. Сейчас готовность объекта не превышает 70%. Рабочие уже перекрыли кровлю и начали внутреннюю отделку, но в целом темп работ снизился. Более того, на площадке работают не 80 человек, как договаривались, а 25. Врио губернатора назвал ситуацию возмутительной и потребовал срочно поменять подрядчика.