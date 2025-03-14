Юрий Слюсарь потребовал заменить подрядчика строящейся школы в Аксае

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал найти нового подрядчика для завершения школы в Аксае, строящейся уже больше пяти лет. Глава региона лично оценил ситуацию на объекте в ходе рабочей поездки.
Речь идет о школе на 880 мест, которую строят на улице Речников. Здание начали создавать в 2019 году, но из-за недобросовестного подрядчика работы были приостановлены. Контракт с новым подрядчиком заключили в августе 2023 года.
В новой школе собираются оборудовать столовую, спортзал, помещения для тренажеров и занятий хореографией, зрительный зал на 288 мест, а также медицинский блок. Во дворе планируют обустроить спортивные площадки, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.
Завершить работы необходимо до конца августа 2025 года. Сейчас готовность объекта не превышает 70%. Рабочие уже перекрыли кровлю и начали внутреннюю отделку, но в целом темп работ снизился. Более того, на площадке работают не 80 человек, как договаривались, а 25. Врио губернатора назвал ситуацию возмутительной и потребовал срочно поменять подрядчика.
— Не тяните время, с понедельника разрывайте контракт, объявляйте новые торги, заводите нового подрядчика, ставьте жесткие сроки. Финансирование на завершение объекта в бюджете есть, надо до конца года школу сдать, — подчеркнул Юрий Слюсарь.