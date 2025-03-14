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МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар

МАРТ: маркетплейсы станут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сказала, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Это одно из новшеств, которые планируется прописать в белорусском законодательстве в скором времени — в частности, в законе о защите прав потребителя.

— Если товар некачественный, интернет-площадка должна его принять и передать продавцу. И обеспечить возврат продавцом денежных средств. Если не получается — интернет-площадка возвращает деньги, а дальше самостоятельно решает проблему возврата себе денег уже от продавца именно с этим продавцом, — рассказала Инна Гаврильчик о сути нормы, которая может появиться.

Таким образом защита прав потребителей при онлайн-покупках в Беларуси повысится и станет не ниже, чем в стационарной торговле.

Тем временем Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

А белорусский певец Александр Солодуха признался в крупных гонорарах последнего времени.

Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.