МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сказала, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.
Это одно из новшеств, которые планируется прописать в белорусском законодательстве в скором времени — в частности, в законе о защите прав потребителя.
— Если товар некачественный, интернет-площадка должна его принять и передать продавцу. И обеспечить возврат продавцом денежных средств. Если не получается — интернет-площадка возвращает деньги, а дальше самостоятельно решает проблему возврата себе денег уже от продавца именно с этим продавцом, — рассказала Инна Гаврильчик о сути нормы, которая может появиться.
Таким образом защита прав потребителей при онлайн-покупках в Беларуси повысится и станет не ниже, чем в стационарной торговле.
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