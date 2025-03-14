МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар

— Если товар некачественный, интернет-площадка должна его принять и передать продавцу. И обеспечить возврат продавцом денежных средств. Если не получается — интернет-площадка возвращает деньги, а дальше самостоятельно решает проблему возврата себе денег уже от продавца именно с этим продавцом, — рассказала Инна Гаврильчик о сути нормы, которая может появиться.