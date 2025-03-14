Получены новые лекарственные формы для лечения пародонта

Ученые вуза ведут исследования в области изучения лекарственных растений с последующим выделением комплекса биологически активных веществ и получением на их основе препаратов. «И облепиха, и черноплодная рябина — листопадные деревья, а значит, что большая фитомасса остается неиспользованной. Так не только с этими двумя растениями. Таких примеров много, и в последнее время одним из направлений разработок ученых является возможность рационального использования лекарственных растений», — пояснила Тринеева.