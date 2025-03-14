Где в Казахстане из-за непогоды ограничили движение по трассам

Для всех видов автотранспорта.
Абайская область
автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 971−1013 (с. Калбатау — граница Восточно-Казахстанской области).
Восточно-Казахстанская область
автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013−1048 (граница Абайской области — поворот на с. Уланское).
Для грузового автотранспорта.
Акмолинская область
автодорога «Астана — Петропавловск» км 18−234 (г. Астана — г. Щучинск).
Ориентировочное время открытия — 15 марта 2025 года в 08:00.