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Где в Казахстане из-за непогоды ограничили движение по трассам

АЛМАТЫ, 14 мар — Sputnik. В каких регионах страны из-за ухудшения погодных условий ограничили движение по автодорогам, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог).

Источник: Пресс-служба КЧС МВД РК

Для всех видов автотранспорта.

Абайская область

автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 971−1013 (с. Калбатау — граница Восточно-Казахстанской области).

Восточно-Казахстанская область

автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013−1048 (граница Абайской области — поворот на с. Уланское).

Для грузового автотранспорта.

Акмолинская область

автодорога «Астана — Петропавловск» км 18−234 (г. Астана — г. Щучинск).

Ориентировочное время открытия — 15 марта 2025 года в 08:00.