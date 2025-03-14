В Молдове могут запретить электросамокаты: Полиция Молдовы требует ограничить скорость этого вида транспорта — стало опасно ходить по тротуарам

«Люди, управляющие электросамокатами, несут такую же ответственность, как и другие водители. Независимо от того, каким видом транспорта вы пользуетесь, если вы нарушаете правила дорожного движения, будь то превышение скорости, непредоставление преимущественного права проезда или создание риска ДТП, к вам применяются те же меры, что и к другим водителям», — заявил глава ГИП Виорел Чернэуцану.
По словам Чернэуцану, электросамокаты представляют опасность для дорожного движения, и в связи с этим было проведено несколько встреч с экономическими агентами, управляющими парками электросамокатов в Кишиневе. Власти попросили их скорректировать свою деятельность, особенно в отношении скорости на тротуарах и в парках.
Глава ГИП заявил, что если электросамокаты не регулируют свою скорость и не соответствуют правилам дорожного движения, они будут запрещены.
«Если мы не увидим улучшения и корректировки запросов, поступивших от наших коллег из Национального инспектората общественной безопасности к экономическим агентам, мы прибегнем к конфискации этих скутеров и не будем допускать их к дорожному движению», — отметил Чернэуцану.