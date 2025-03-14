В Молдове могут запретить электросамокаты: Полиция Молдовы требует ограничить скорость этого вида транспорта — стало опасно ходить по тротуарам

«Люди, управляющие электросамокатами, несут такую же ответственность, как и другие водители. Независимо от того, каким видом транспорта вы пользуетесь, если вы нарушаете правила дорожного движения, будь то превышение скорости, непредоставление преимущественного права проезда или создание риска ДТП, к вам применяются те же меры, что и к другим водителям», — заявил глава ГИП Виорел Чернэуцану.