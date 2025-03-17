Кроссворд на 17 марта 2025

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17 марта отмечаем День святого Патрика, и это отличный повод, чтобы вспомнить богатую историю и культуру Ирландии. Проверьте свои знания о празднике, его происхождении и традициях с помощью нашего кроссворда.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.