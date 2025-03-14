Министр образования Иванец опроверг введение новых предметов в белорусских школах

— На самом деле это интегрированная дисциплина, которая объединяет историю Беларуси и всемирную историю. Мы к ней пришли, потому что, изучая отдельно всемирную историю и историю Беларуси, мы в принципе не формировали у детей понимания, что происходило на территории нашей страны в то время, когда какие-то события происходили в остальном мире. То есть история нашей страны была вырвана из контекста, — отметил Иванец.