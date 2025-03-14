Министр образования Иванец опроверг введение новых предметов в белорусских школах

Министр образования Андрей Иванец опроверг введение новых предметов в белорусских школах, пишет БелТА.
Встречаясь с 14-летними белорусами, которые получали свой первый паспорт, глава Минобразования ответил на вопрос о появлении новых предметов в школах. Иванец сказал, что Минобразования далеко от таких мыслей:
— Не видим сегодня такой необходимости.
Однако министр образования прокомментировал появление предмета «История Беларуси в концепции всемирной истории», который появился в 11 классах, который, по его словам, все же не совсем новый.
— На самом деле это интегрированная дисциплина, которая объединяет историю Беларуси и всемирную историю. Мы к ней пришли, потому что, изучая отдельно всемирную историю и историю Беларуси, мы в принципе не формировали у детей понимания, что происходило на территории нашей страны в то время, когда какие-то события происходили в остальном мире. То есть история нашей страны была вырвана из контекста, — отметил Иванец.
Министр сказал, что на протяжении всего исторического процесса белорусы также были «неотъемлемой частью мировой цивилизации, Европы в том числе».
— Мы были центром и первопроходцами во многих вещей, — подчеркнул Иванец. — Мы гордимся тем, что имеем более чем тысячелетнюю историю, поэтому мы ввели этот предмет.
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