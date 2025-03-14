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Участнику СВО в Ростовской области через суд выплатили 600 тысяч рублей

Прокуратура помогла участнику СВО в Ростовской области получить единовременную выплату.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратура через суд добилась выплаты в 600 тысяч рублей для участника специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Оказалось, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания, но потом ему отказали в выплате из-за отсутствия постоянной регистрации на территории Ростовской области на момент получения травмы.

— В связи с ситуацией был направлен иск с требованием установить факт постоянного проживания на территории региона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В итоге обращение было удовлетворено, и участник СВО получил единовременную выплату.