Участнику СВО в Ростовской области через суд выплатили 600 тысяч рублей

В Ростовской области прокуратура через суд добилась выплаты в 600 тысяч рублей для участника специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Оказалось, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания, но потом ему отказали в выплате из-за отсутствия постоянной регистрации на территории Ростовской области на момент получения травмы.
— В связи с ситуацией был направлен иск с требованием установить факт постоянного проживания на территории региона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В итоге обращение было удовлетворено, и участник СВО получил единовременную выплату.