Главные новости недели с 10 по 14 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 марта 2025 года.
Путин: РФ согласна на прекращение огня на Украине, но есть нюансы
Путин заявил, что Россия поддерживает прекращение огня на Украине, если оно приведет к долгосрочному миру. Он отметил риски, включая возможность принудительной мобилизации на Украине или поставок оружия.
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области
Трамп сообщил, что 13 марта прошли «продуктивные» переговоры с президентом РФ. Как уточнил Белый дом, вопрос о ВСУ затрагивался на переговорах спецпосланника Уиткоффа с Путиным.
ВС России освободили Суджу
ВС РФ освободили город Суджа в Курской области, который ВСУ удерживали с августа 2024 года. Для прорыва позиций противника российские войска прошли 14 км по газопроводу в рамках операции «Поток».
НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины
Российские регионы подверглись крупнейшему удару БПЛА
Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО и РЭБ сбили или нейтрализовали 337 украинских беспилотников. Среди дронов был «Лютый» с поражающими элементами. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).