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Главные новости недели с 10 по 14 марта 2025 года

Итоги недели с 10 по 14 марта 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 марта 2025 года.

Путин: РФ согласна на прекращение огня на Украине, но есть нюансы

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин заявил, что Россия поддерживает прекращение огня на Украине, если оно приведет к долгосрочному миру. Он отметил риски, включая возможность принудительной мобилизации на Украине или поставок оружия.

Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области

Источник: Reuters

Трамп сообщил, что 13 марта прошли «продуктивные» переговоры с президентом РФ. Как уточнил Белый дом, вопрос о ВСУ затрагивался на переговорах спецпосланника Уиткоффа с Путиным.

ВС России освободили Суджу

Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили город Суджа в Курской области, который ВСУ удерживали с августа 2024 года. Для прорыва позиций противника российские войска прошли 14 км по газопроводу в рамках операции «Поток».

НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины

Источник: AP 2024

Глава НАТО Рютте заявил, что президент США Трамп исключил обсуждение вступления Украины в альянс. В интервью Bloomberg TV он подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.

Российские регионы подверглись крупнейшему удару БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО и РЭБ сбили или нейтрализовали 337 украинских беспилотников. Среди дронов был «Лютый» с поражающими элементами. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).