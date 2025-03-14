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В Демском районе Уфы сотни граждан лишились электричества и воды

В уфимской Деме без электричества и воды остались жители более 90 домов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 14 марта, в Демском районе Уфы произошло масштабное отключение электричества, которое оставило без света и воды сотни жителей. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

По данным ведомства, без электроснабжения оказались 22 многоквартирных дома, 101 частный дом, три школы, четыре детских сада, канализационная насосная станция и Демский водозабор.

Из-за отключения водозабора без воды остались 93 жилых дома, пять лечебных учреждений, восемь учебных заведений, 11 детских садов и 20 других объектов. Причина аварии пока устанавливается, а работы по устранению последствий ведутся силами ПО УГЭС.

Для поддержания водоснабжения организовано резервное электроснабжение повысительных насосов и скважин водозабора. На место также направили спасателей УГЗ и дизель-генератор для обеспечения работы КНС.

К 19:00 специалистам удалось восстановить по основной линии электроснабжение КНС и Демского водозабора.