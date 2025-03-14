В Демском районе Уфы сотни граждан лишились электричества и воды

Из-за отключения водозабора без воды остались 93 жилых дома, пять лечебных учреждений, восемь учебных заведений, 11 детских садов и 20 других объектов. Причина аварии пока устанавливается, а работы по устранению последствий ведутся силами ПО УГЭС.