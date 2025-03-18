Ответы на кроссворд от 17 марта 2025: интересные факты про День святого Патрика

5. Раб

В шестнадцать лет Патрик был похищен ирландскими разбойниками и увезен в Ирландию в качестве раба. В автобиографии «Исповеди» он пишет, что в юности не был знаком с христианством, но в годы рабства обратился к Богу, проводя время в молитвах. Спустя шесть лет «Голос» в видении предсказал ему возвращение домой и указал на готовый к отплытию корабль.