Ответы на кроссворд от 17 марта 2025: интересные факты про День святого Патрика

По горизонтали:
1. Кейли
Гэльская Лига сыграла ключевую роль в определении современного понимания танцев кейли в Ирландии. Стремясь возродить ирландскую культуру, Лига отобрала 30 народных танцев, которые объявила единственными подлинными кейли, запретив исполнение других. Сегодня в Ирландии «кейли» обычно подразумевает именно эти 30 танцев, а также подобные фигурные танцы, исполняемые на соревнованиях и требующие большей танцевальной подготовки, чем их шотландские аналоги.
2. Флаг
В Монреале ежегодно проходит один из самых крупных парадов в Северной Америке в честь Дня святого Патрика. Парады проходят каждый год, начиная с 1824 года, а с 1929 года организатором праздничных мероприятий является Объединение Ирландских Обществ Монреаля. Трилистник, символ праздника, также изображен на флаге Монреаля, в его правом нижнем углу.
3. Лепрекон
В 2009 году Калгари оригинально отметил День святого Патрика, заменив белые светильники на Башне Калгари на зеленые компактные люминесцентные лампы. Около 210 светильников были расположены в форме шляпы лепрекона, а после праздника были возвращены обратно. Эта временная замена позволила сэкономить около 12 тысяч долларов.
4. Парад
В Лондоне с 2002 года каждый год проводится парад, посвященный Дню святого Патрика, который обычно проходит на Трафальгарской площади в выходные, ближайшие к 17 марта. В 2008 году, в честь праздника, вода в фонтанах на Трафальгарской площади стала зеленой.
5. Раб
В шестнадцать лет Патрик был похищен ирландскими разбойниками и увезен в Ирландию в качестве раба. В автобиографии «Исповеди» он пишет, что в юности не был знаком с христианством, но в годы рабства обратился к Богу, проводя время в молитвах. Спустя шесть лет «Голос» в видении предсказал ему возвращение домой и указал на готовый к отплытию корабль.
По вертикали:
1. Наследие
День святого Патрика — праздник, посвященный не только распространению христианства в Ирландии, но и богатому культурному наследию страны. Легенды приписывают Святому Патрику изгнание змей, а ирландские эмигранты, особенно в США, превратили его в праздник ирландской культуры в целом. Традиционное блюдо Дня святого Патрика — солонина с капустой.
2. Епископ
Патрик, вернувшись из рабства, посвятил себя служению церкви. Он стал диаконом, предположительно получив образование у святого Германа в Галлии, и готовился к епископскому сану. До своего повторного прибытия в Ирландию в 432 году в качестве епископа, он по большей части находился за пределами Британии. По прибытию в Ирландию, Патрик развернул масштабную деятельность по распространению христианства. «Анналы четырёх мастеров» утверждают, что он основал около 600 церквей (по другим источникам — 300) и крестил более 120 000 ирландцев.
3. Река
В рамках празднования Дня святого Патрика, начиная с 1762 года в Нью-Йорке (или с 1737 года в Бостоне), проводятся парады, как официальные, так и неофициальные. Традиционно в этот день носят зеленую одежду, а в Чикаго даже окрашивают реку в зеленый цвет.
4. Легенда
Год его смерти Святого Патрика точно не установлен. Место его кончины и захоронения также доподлинно неизвестны, однако наиболее распространенная версия — Даунпатрик (другие предания указывают на Соул или Арма). По легенде, для определения места захоронения использовалась повозка с телом святого, запряженная двумя неукротимыми быками, которые должны были остановиться там, где он будет похоронен.
Интересные факты о Дне святого Патрика:
- Ирландский трилистник, представляющий собой изображение трехпластинчатого листа белого клевера, является официальным символом Ирландии и зарегистрирован как торговая марка. Белый клевер, издавна известный своими целебными свойствами, стал популярным мотивом в орнаментах викторианской эпохи и неотъемлемой частью Дня святого Патрика. Согласно конституции Ирландии, трилистник, как и кельтская арфа, является государственным символом, который используется на почтовых марках, государственных и военных знаках отличия.
- Вопреки распространенному мнению, зеленый цвет не всегда был символом Святого Патрика. До XVIII века, вплоть до восстания 1798 года, когда ирландские солдаты выбрали зеленую униформу, с ним ассоциировался синий цвет.
- Остров Монтсеррат, расположенный в архипелаге Малых Антильских островов и известный как «Изумрудный остров Карибского моря», отмечает День святого Патрика в качестве государственного праздника с 1983 года. Этот день также посвящен памяти о неудачном восстании рабов, произошедшем 17 марта 1768 года.
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