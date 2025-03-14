Школу после капремонта открыли в Кашарском районе Ростовской области

На обновление потратили 74 млн рублей, в том числе 39,5 млн рублей поступило из федерального бюджета. За эти деньги на территории образовательного учреждения провели общестроительные и электромонтажные работы, привели в порядок сети водоснабжения и канализации, а также систему отопления. Была смонтирована вентиляция, сигнализации и видеонаблюдение.