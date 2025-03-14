Школу после капремонта открыли в Кашарском районе Ростовской области

В селе Каменка Кашарского района Ростовской области капитально отремонтировали здание школы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— Школа получила вторую жизнь благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Это первое масштабное обновление с 1986 года, — отметил Игорь Гуськов.
На обновление потратили 74 млн рублей, в том числе 39,5 млн рублей поступило из федерального бюджета. За эти деньги на территории образовательного учреждения провели общестроительные и электромонтажные работы, привели в порядок сети водоснабжения и канализации, а также систему отопления. Была смонтирована вентиляция, сигнализации и видеонаблюдение.
Еще 16,1 млн рублей потратили на мебель, посуду для столовой, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, спортинвентарь, проектор и другое.
По данным властей региона, всего в учреждении занимаются 65 ребят школьного возраста и 15 детсадовцев (в 2008 году была открыта дошкольная группа). С марта 2024 года, во время капремонта, детей школьным автобусом возили в слободу Поповку. Теперь образовательный процесс возобновлен.
Напомним, глава региона Юрий Слюсарь потребовал четко исполнять задачи по ремонту и охране учреждений образования, поставленные на 2025 год.