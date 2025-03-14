Штормовое предупреждение объявили на субботу в 12 областях Казахстана

В Костанайской области ожидаются ночью на западе, севере области, днем в северной половине области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед, на большей части области туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Костанае утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Туман.