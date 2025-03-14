ГАИ Башкирии анонсировала проведение на выходных массовых проверок водителей

Сегодня, 14 марта, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшие выходные в республике пройдут масштабные рейдовые мероприятия.
Основная цель проверок — предотвратить автоаварии и выявить злостных нарушителей правил дорожного движения.
В городах и районах региона экипажи ДПС будут усилены сотрудниками других служб полиции. Дополнительные меры профилактики направлены на предотвращение числа тяжких ДТП и оказание помощи участникам дорожного движения.
В Уфе сегодня вечером массовые проверки водителей пройдут на Нагаевском шоссе, а завтра — на улице Менделеева. Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение ПДД, а также выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или без соответствующих документов.
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