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ГАИ Башкирии анонсировала проведение на выходных массовых проверок водителей

15 и 16 марта в Башкирии пройдут масштабные проверки водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 марта, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшие выходные в республике пройдут масштабные рейдовые мероприятия.

Основная цель проверок — предотвратить автоаварии и выявить злостных нарушителей правил дорожного движения.

В городах и районах региона экипажи ДПС будут усилены сотрудниками других служб полиции. Дополнительные меры профилактики направлены на предотвращение числа тяжких ДТП и оказание помощи участникам дорожного движения.

В Уфе сегодня вечером массовые проверки водителей пройдут на Нагаевском шоссе, а завтра — на улице Менделеева. Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение ПДД, а также выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или без соответствующих документов.

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