ГАИ Башкирии анонсировала проведение на выходных массовых проверок водителей

В Уфе сегодня вечером массовые проверки водителей пройдут на Нагаевском шоссе, а завтра — на улице Менделеева. Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение ПДД, а также выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или без соответствующих документов.