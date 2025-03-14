Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец ответил на критику из-за числа предметов в белорусских школах

Министр образования ответил на критику числа предметов в белорусских школах.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец ответил на критику из-за числа предметов в белорусских школах, пишет sb.by.

Иванец признал, что школьные годы для человека являются едва ли не самыми сложными, но другого периода для формирования базы определенных знаний попросту нет.

— Школа — это тот фундамент, который дает основу для обучения на всю жизнь, кем бы молодой человек ни стал по профессии, — отметил министр. — Именно школа дает необходимые компетенции, которые невозможно нарастить в кратчайшие сроки во взрослой жизни.

Он добавил, что после окончания колледжа или университета, когда человек начинает работать, школьные знания пригодятся.

Также министр образования Иванец опроверг введение новых предметов в белорусских школах.

Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Кроме того, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

А белорусский певец Александр Солодуха признался в крупных гонорарах последнего времени.

Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.