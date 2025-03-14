Министр образования Иванец ответил на критику из-за числа предметов в белорусских школах

Министр образования Андрей Иванец ответил на критику из-за числа предметов в белорусских школах, пишет sb.by.
Иванец признал, что школьные годы для человека являются едва ли не самыми сложными, но другого периода для формирования базы определенных знаний попросту нет.
— Школа — это тот фундамент, который дает основу для обучения на всю жизнь, кем бы молодой человек ни стал по профессии, — отметил министр. — Именно школа дает необходимые компетенции, которые невозможно нарастить в кратчайшие сроки во взрослой жизни.
Он добавил, что после окончания колледжа или университета, когда человек начинает работать, школьные знания пригодятся.
Также министр образования Иванец опроверг введение новых предметов в белорусских школах.
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