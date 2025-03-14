Министр образования Иванец ответил на критику из-за числа предметов в белорусских школах

— Школа — это тот фундамент, который дает основу для обучения на всю жизнь, кем бы молодой человек ни стал по профессии, — отметил министр. — Именно школа дает необходимые компетенции, которые невозможно нарастить в кратчайшие сроки во взрослой жизни.