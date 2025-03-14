Актрисе Нелли Уваровой исполнилось 45 лет

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в небольшом литовском городе Мажейкяйе. Ее мать — в прошлом профессиональная спортсменка — работала тренером по спортивной гимнастике, а отец был инженером-технологом. Когда девочке исполнилось два года, семья переехала в Тбилиси, откуда после распада СССР перебралась в Москву — и там некоторое время жила в статусе беженцев. Первые годы в столице оказались непростыми: своего жилья у Уваровых не было, с работой было плохо, поэтому Нелли совмещала учебу в школе с подработками — продавала мороженое, расклеивала объявления и раздавала листовки. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Уварова находила время для хобби — посещала театральную студию и активно участвовала в школьных постановках. В 1997 году она окончила школу и подала документы во ВГИК, однако во время вступительных экзаменов сильно перенервничала и потеряла голос, из-за чего смогла поступить только на платное отделение, на курс народного артиста РСФСР Григория Тараторкина. Нелли была одной из лучших студенток курса и уже через несколько месяцев получила грант на обучение у Никиты Михалкова, затем еще один грант от фонда Федора Бондарчука и премию Ролана Быкова, благодаря которым расплатилась с долгами и в 2001 году благополучно окончила ВУЗ.