Генпрокурор Швед заявил, что в Беларуси жило бы 17 миллионов человек, если бы не преступления нацистов в годы войны

А научная работа говорит, что в Беларуси могло бы проживать не менее 17 миллионов человек, если бы нацисты не истребляли местных жителей. По сути, сказал генпрокурор, речь идет не только о потерях страны (а это каждый третий ее житель), но и об убийстве будущих поколений.