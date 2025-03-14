Генпрокурор Швед заявил, что в Беларуси жило бы 17 миллионов человек, если бы не преступления нацистов в годы войны

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что в Беларуси жило бы 17 миллионов человек, если бы не преступления нацистов в годы войны. Об этом пишет БелТА.
После открытия нового раздела постоянной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, созданного по результатам работы Генпрокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде Швед подчеркнул:
— Ни одна страна мира не потерпела так от геноцида, от нацизма, как Беларусь. Таких масштабов истребления людей не знало ни одно государство.
А научная работа говорит, что в Беларуси могло бы проживать не менее 17 миллионов человек, если бы нацисты не истребляли местных жителей. По сути, сказал генпрокурор, речь идет не только о потерях страны (а это каждый третий ее житель), но и об убийстве будущих поколений.
— Мы постарались передать предварительные результаты расследования уголовного дела. Еще раз на цифрах, на страшных фактах доказать, что масштабы геноцида были значительно больше, чем это говорилось долгие годы в советский период, — отметил Швед, говоря о новом разделе экспозиции музея. — Об этом нужно говорить. Это цена Победы и цена тех страшных преступлений, которые совершали здесь нацисты и их пособники.
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