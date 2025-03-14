Льготную семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в регионах

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Семейная ипотека» с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщает Минфин РФ.
«По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов», — говорится в материалах на сайте. «Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц», — отмечается там.
«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать “Семейную ипотеку”, делая эту меру поддержки адресной», — приводится в сообщении комментарий замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
Решение о распространении «Семейной ипотеки» на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС «Электронный бюджет», добавили в Минфине.
Президент России Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.