СК: при стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу около детского сада, ранив нового сожителя своей бывшей жены. Дети в результате инцидента не пострадали. Обоих участников конфликта уже доставили в отдел полиции. СМИ приводят разные версии того, что стало причиной перепалки между мужчинами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».