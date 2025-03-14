Подобраны штаммы дрожжей, улучшающих свойства вин из сорта Кокур белый

От состава дрожжей, применяемых виноделами, зависит качество вина, в том числе его аромат. Большинство виноделен в стране продолжают использовать импортные дрожжи, которые выделены из европейских сортов винограда и могут не в полной мере раскрывать потенциал российских автохтонных сортов, в том числе сорта Кокур белый. Этот универсальный сорт подходит для создания игристых, сухих и крепленых вин. Авторы работы проанализировали 55 штаммов дрожжей из российских коллекций и подобрали два образца, которые создают оптимальное сочетание с ним.