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Подобраны штаммы дрожжей, улучшающих свойства вин из сорта Кокур белый

Специалисты исследовали ключевые производственные характеристики, включающие оценку бродильной активности, технологические и биохимические свойства.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» определили два штамма дрожжей, которые позволяют полностью раскрыть потенциал вин из российского сорта винограда Кокур белый, произрастающего в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

От состава дрожжей, применяемых виноделами, зависит качество вина, в том числе его аромат. Большинство виноделен в стране продолжают использовать импортные дрожжи, которые выделены из европейских сортов винограда и могут не в полной мере раскрывать потенциал российских автохтонных сортов, в том числе сорта Кокур белый. Этот универсальный сорт подходит для создания игристых, сухих и крепленых вин. Авторы работы проанализировали 55 штаммов дрожжей из российских коллекций и подобрали два образца, которые создают оптимальное сочетание с ним.

«В лаборатории исследовали ключевые производственные характеристики, включающие оценку бродильной активности, технологические и биохимические свойства, в том числе ароматический комплекс, образуемый в винах из сорта Кокур белый. В результате были отобраны два наиболее перспективных штамма дрожжей — Su-48 и Y-693», — уточнили в организации, добавив, что оба образца были выделены в предыдущие годы как раз из сорта Кокур белый.

Ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий использовали образцы дрожжей коллекций промышленных микроорганизмов, созданных НИЦ «Курчатовский институт» и институтом «Магарач», который недавно вошел в состав научного центра.

«Наше исследование подтверждает преимущества использования местных штаммов для производства вин из автохтонных сортов. Эти дрожжи в полной мере отображают уникальность сорта Кокур белый, способствуют повышению устойчивости вин к окислению, позволяют получать качественные вина с ярким сортовым ароматом», — пояснила научный сотрудник лаборатории Аделина Колосова, чьи слова приводит пресс-служба института.

Результаты работы опубликованы в журнале «Российские нанотехнологии».