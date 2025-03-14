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Глава Башкирии заявил, что уфимский Госцирк откроется после реконструкции и реставрации в 2028 году

Хабиров: в Уфе обновленный Госцирк откроют в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 марта, в Уфе состоялось пленарное заседание V Культурного форума «АРТ-Курултай». Тема мероприятия была обозначена «Наследие великой страны — основа культурного суверенитета России».

На мероприятии глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что республике удалось привлечь федеральные средства для реконструкции уфимского Госцирка. Работы планируют начать в следующем году, а уже к 2028-го культурный объект планируется открыть в обновленном виде.

Напомним, Госцирк был закрыт в 2017 году по требованию прокуратуры. Здание признали аварийным и опасным для посещения.

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