Глава Башкирии заявил, что уфимский Госцирк откроется после реконструкции и реставрации в 2028 году

Сегодня, 14 марта, в Уфе состоялось пленарное заседание V Культурного форума «АРТ-Курултай». Тема мероприятия была обозначена «Наследие великой страны — основа культурного суверенитета России».
На мероприятии глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что республике удалось привлечь федеральные средства для реконструкции уфимского Госцирка. Работы планируют начать в следующем году, а уже к 2028-го культурный объект планируется открыть в обновленном виде.
Напомним, Госцирк был закрыт в 2017 году по требованию прокуратуры. Здание признали аварийным и опасным для посещения.
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