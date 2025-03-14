В Ростове обсудили проблему несвоевременного вывоза мусора

В ходе рабочего совещания глава администрации города обсудил проблемы с вывозом мусора с представителями подрядных организаций, регионального оператора, которые отвечают за уборку города. Отдельного внимания заслуживает строительный мусор. Важно создать условия для его правильной утилизации. Глава администрации города поручил проанализировать наиболее проблемных мест, составить карту красных зон, где происходит перенакопление отходов, выяснить почему так происходит и заняться решением проблемы. О результатах — доложить.