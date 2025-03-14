В Ростове выявили нарушения в общественном транспорте

Городские власти проверили работу автобусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.
13 марта сотрудники городской администрации, совместно с представителями Департамента транспорта и автотранспортных предприятий, провели инспекцию автобусных маршрутов, проходящих через остановочный пункт «Центральный рынок» на улице Московской. Во время рейда особое внимание уделялось соблюдению графика выпуска автобусов на линию, а также техническому и санитарному состоянию транспортных средств.
Итоги проверки показали, что транспортные компании допустили девять нарушений условий муниципальных контрактов. В связи с этим перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции, а за недовыпуск автобусов на маршруты будут применены меры гражданско-правовой ответственности. Сейчас ведется претензионная работа.
Проверяющие отметили, что, несмотря на небольшие интервалы движения на западных маршрутах №№ 26, 71; №№ 34, 34а; № 4; № 16, 16а, пассажиры вынуждены ждать прибытия следующего автобуса, так как салоны заполнены в среднем на 70−80%.