В Ростове выявили нарушения в общественном транспорте

Итоги проверки показали, что транспортные компании допустили девять нарушений условий муниципальных контрактов. В связи с этим перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции, а за недовыпуск автобусов на маршруты будут применены меры гражданско-правовой ответственности. Сейчас ведется претензионная работа.