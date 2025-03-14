Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора.
«Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — 3 балла», — говорится в документе.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.