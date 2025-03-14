Прошла встреча главы Башкирии и гендиректора Большого Московского государственного цирка

Сегодня, 14 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился впечатлениями от встречи с генеральным директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.
В своем посте руководитель региона заявил, что Запашный — не только выдающийся артист, но и настоящий патриот, обладающий «правильными человеческими качествами».
Глава республики также поведал, что в ходе встречи они с артистом договорились вместе пройти непростой путь начала реконструкции уфимского Госцирка.
В завершение публикации Хабиров выразил благодарность Запашному от имени всех жителей Башкирии.
Напомним, сегодня Радий Хабиров объявил, что работы по обновлению Госцирка планируют начать в следующем году, а уже к 2028-го культурный объект планируется открыть в обновленном виде.
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