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Прошла встреча главы Башкирии и гендиректора Большого Московского государственного цирка

Хабиров встретился с приехавшим в Уфу Эдгардом Запашным.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился впечатлениями от встречи с генеральным директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.

В своем посте руководитель региона заявил, что Запашный — не только выдающийся артист, но и настоящий патриот, обладающий «правильными человеческими качествами».

Глава республики также поведал, что в ходе встречи они с артистом договорились вместе пройти непростой путь начала реконструкции уфимского Госцирка.

В завершение публикации Хабиров выразил благодарность Запашному от имени всех жителей Башкирии.

Напомним, сегодня Радий Хабиров объявил, что работы по обновлению Госцирка планируют начать в следующем году, а уже к 2028-го культурный объект планируется открыть в обновленном виде.

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