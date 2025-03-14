Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерством просвещения Российской Федерации утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме на обучение и порядок приема детей иностранных граждан в общеобразовательные организации», — говорится в заявлении.
Кроме того, теперь определены для каждого класса требования к уровню знания языка, достаточному для освоения общеобразовательных программ.
«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что при успешной сдаче ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.