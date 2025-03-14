«Здания уже парят над землей»: как возводят музей и театр в Севастополе

По задумке архитекторов, основная часть музейного комплекса будто парит над землей. Его так и называют — «облако». Именно в нем будут проходить выставки произведений современного и классического искусства, основу которых составят картины. Первая экспозиция может открыться уже в этом году — грядущее лето станет завершающим этапом строительных работ.
«Музей в высокой степени готовности. К осени он будет передан Российской галерее искусств, и она обещает провести первую выставку уже в декабре этого года», — рассказала пресс-секретарь компании-подрядчика АО «АРГО» Ирина Зенина.
Большое внимание строители уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации, все решают в тандеме с будущими пользователями, заметила она.
«Мы, например, не можем установить систему пожаротушения в любой части зала, а должны предусмотреть, чтобы она не попала на картину и не затопила ее. То есть работа идет в связке с сотрудниками музея уже сейчас», — уточнила Зенина.
По словам Ирины, сейчас в здании заканчивают чистовую отделку внутренних помещений и готовятся остеклять уникальную витражную конструкцию — купол. «Он будет как бы пронзать здание и пропускать много солнечного света», — заметила представитель компании.
Помимо галереи, в музейном комплексе заработает центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедиа арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.
Вокруг здания тоже кипит работа — благоустройство почти закончили. И здесь тоже не обошлось без уникальностей: появилась отдельная зона музеефикации на месте проведенных раскопок, где археологи обнаружили, в частности, остатки строений военного укрепления «Форт Меньшиков».
«И нам Севастопольский государственный университет разработал концепцию по сохранению облика этих археологических остатков. Сейчас у нас там работают реставраторы со строителями. И мы встраиваем здесь нашу прогулочную зону, чтобы был единый ансамбль», — сказала Зенина.
Из центра города, минуя Артиллерийскую бухту, можно будет попасть и сюда, и на территорию через дорогу, у Театра оперы и балета, который тоже обозначился своими «парящими» конструкциями. В частности, консолью, которая выдалась в сторону моря на 35 метров на пятнадцатиметровой высоте от земли.
Сюда можно будет попасть с двух сторон, и эта зона будет доступной для всех гуляющих, а не только для тех, кто захочет прийти на спектакль или концерт, подчеркивают в компании.
Театр обещает стать одним из самых грандиозных объектов культуры России, а на юге страны аналогов ему нет именно благодаря уникальности с точки зрения конструктива.
По словам замруководителя проекта АО «АРГО» Дениса Зайцева, на сегодняшний день монтаж основных металлоконструкций, ни одна из которых не повторяется, выполнен на 100%.
«Но парящий вид конструкции придает не только сам каркас, а и фасадная часть, и кровля, и витражное заполнение. Работы в комплексе все сложные на этом объекте ввиду особенностей архитектуры», — отметил Зайцев.
В основе — шарнирные опоры, технология которых используется в мостостроении. Они обеспечивают сейсмостойкость до 9 баллов.
Сейчас как раз в самом разгаре обустройство кровли и возведение фасадов и витражей. Просторное фойе театра тоже будет все «в стекле». Отсюда можно будет попасть сразу в большой зал на 1100 мест. Среди лесов здесь уже можно разглядеть зону амфитеатра и балконы. Ведутся подготовительные работы к монтажу оборудования. Малый зал, с другой стороны, сможет принять до 200 гостей.
В целом здание готово более чем наполовину. Работы должны завершить в 2026 году.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb (l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.