«Здания уже парят над землей»: как возводят музей и театр в Севастополе

Сейчас как раз в самом разгаре обустройство кровли и возведение фасадов и витражей. Просторное фойе театра тоже будет все «в стекле». Отсюда можно будет попасть сразу в большой зал на 1100 мест. Среди лесов здесь уже можно разглядеть зону амфитеатра и балконы. Ведутся подготовительные работы к монтажу оборудования. Малый зал, с другой стороны, сможет принять до 200 гостей.