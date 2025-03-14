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Жителей Ростова предупредили о непогоде в ближайшие дни

Новая рабочая неделя принесет в Ростов заморозки и снег.

Жителей Ростова предупредили о непогоде в ближайшие дни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

— Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 17 по 19 марта в донской столице. На внеплановом заседании КЧС принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он начнет действовать с 16 марта по 20 марта, — говорится в сообщении.

Синоптики обещают мокрый снег с дождем, гололедицу и сильный ветер. Его порывы будут достигать до 16 метров в секунду. Также ожидается резкое снижение температуры. Жителям стоит соблюдать правила безопасности, особенно это касается автомобилистов.