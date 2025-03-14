Жителей Ростова предупредили о непогоде в ближайшие дни

— Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 17 по 19 марта в донской столице. На внеплановом заседании КЧС принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он начнет действовать с 16 марта по 20 марта, — говорится в сообщении.