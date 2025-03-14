61 нарушитель среди водителей автобусов и такси: в Уфе прошли проверки пассажирского транспорта

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о результатах очередного рейда, направленного на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. В ходе проверки, которая прошла вчера, 13 марта, на площади Володарского в Уфе, было выявлено 61 нарушение. Пять транспортных средств за серьезные нарушения отправили на штрафстоянку.