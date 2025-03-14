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61 нарушитель среди водителей автобусов и такси: в Уфе прошли проверки пассажирского транспорта

В Уфе в ходе рейда выявили 61 нарушителя среди водителей автобусов и такси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о результатах очередного рейда, направленного на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. В ходе проверки, которая прошла вчера, 13 марта, на площади Володарского в Уфе, было выявлено 61 нарушение. Пять транспортных средств за серьезные нарушения отправили на штрафстоянку.

Рейд проводился совместно с сотрудниками республиканской Госавтоинспекции. Представители Минтранса и дорожной останавливали автомобили и автобусы, проверяя качество выполнения пассажирских перевозок и техсостояние транспортных средств.

Заместитель главы Минтранса Башкирии Дмитрий Титов отметил, что особое внимание уделяется оказанию услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также перевозке детей. Он подчеркнул, что важно, чтобы перевозчики имели все необходимые разрешительные документы и обязательное страхование.

В рамках рейдов также проверяли наличие цветографических схем, оранжевых фонарей такси на крыше автомобилей и других обязательных элементов. Среди выявленных нарушений — неисправная тормозная система, незаконная установка газобаллонного оборудования, изменение конструкции автомобилей, отсутствие детских удерживающих устройств.

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